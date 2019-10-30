İki yıldır kaçak yaşıyordu

Polis tarafından yapılan rutin kontrol esnasında, Süleyman Kara adlı kişinin 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğu tespit edildi

Evrim KAMALI

Lefkoşa'da, Suçla Operasyonel Mücadele Şubesince gerçekleştirilen operasyonda ülkede kaçak kaldığı tespit edilen zanlı Süleyman Kara tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Doğukan Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Süleyman Kara’nın 28 Ekim 2019 tarihinde saat 22.20 raddelerinde, Lefkoşa'da, Suçla Operasyonel Mücadele Şubesince, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi otoparkında yapılan rutin kontrol esnasında, hakkında yapılan muhaceret kontrolünde 31 Ekim 2017 tarihinden itibaren KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis zanlının 37 yaşında olup TC vatandaşı ve KKTC ile herhangi bir bağı olmadığını ancak ülkede ne maksatla bulunduğunun araştırılması gerektiğini ve muhaceret sorgusu İle çalışma dairesinden bilgi alınması gerektiği bilirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı askerliğini Kıbrıs da yaptığını çocuklarının burda doğduğunu belirtti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Özge Uğraşın zanlının soruşturma maksatlı İlk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasının yeterli olacağını belirterek bu yönde emir verdi.