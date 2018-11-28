banner107
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
Batmazoğlu Masterleri, Fenerbahçe Masterleri’ni yendi
35 0
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
38 0
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
Evdeki malzemelerin mucizevi yönleri
23 0
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
Gaziköy, Mesarya’dan takviye yaptı
280 0
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
Romantik Tatil Dediğin Kışın Olur
48 0
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
“Böyle sorumsuzca park olmaz”
31 0
Hamitköy'ün hasreti bitti
Hamitköy'ün hasreti bitti
430 0
İkişer attılar, birer aldılar
İkişer attılar, birer aldılar
193 0
banner82

İki yıldır kaçak kalıyordu

banner27

Mağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında Pakistanlı Muhammad Mudassar’ın ülkede 2016 yılından beridir kaçak yaşadığı tespit edildi

banner210
İki yıldır kaçak kalıyordu
banner215

 

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da trafik ekipleri tarafından yapılan kontrol sırasında 2016 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiği tespit edilen Pakistan uyruklu Muhammad Mudassar tutuklandı. “KKTC’de izinsiz ikamet etmek” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Mudassar aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edilirken, zanlının KKTC’de çalıştığı yerler araştırılacak.

Meselenin tahkikat memuru, zanlı Muhammad Mudassar’ın 26 Kasım 2018 tarihinde trafik şubesi ekiplerinin yapmış olduğu kontrol sırasında yasal statüsü hakkında gerekli izahatı veremediğini söyledi. Zanlı hakkında yapılan araştırmada zanlının 24 Aralık 2016 tarihinden beri KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, zanlının tutuklandığını açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını, Çalışma Dairesinden ve zanlının çalıştığı yerlerle ilgili olarak araştırma yapılması gerektiğini ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Muhammad Mudassar’ın tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.