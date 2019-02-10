İki yayayı öldüren şoför yakalandı

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunun Alayköy Kavşağı yakınlarında önceki akşam yaşanan kazada Siful Islam ve Ripon Ali isimli iki yaya ezerek ölümüne neden olan ancak olay yerinden kaçan Örge Soğukpınar dün sabah tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı

(KAMALI HABER)

Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda önceki akşam meydana gelen ve yaya olan Siful Islam ve Ripon Ali’nin yaşamını yitirdiği trafik kazasında tutuklanan zanlı Örge Soğukpınar dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren Müfettiş Muavini Mustafa Berksan, 8 Şubat’ta saat 18.55’te Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda 4 -5 kilometreleri arasında çift şeritli yolda sol şeritte çift kabin FK 150 plakalı araçla seyreden zanlı Örge Soğukpınar’ın, Red Love Gece Kulübü önüne geldiği sırada yolun batı istikametine doğru yaya olarak seyreden, Alayköy’de sakin Bangladeş uyruklu Siful Islam ve Ripon Ali’ye aracının ön kısmı ile çarptığını mahkemeye aktardı. Berksan, çarpmanın etkisiyle Siful Islam’ın asfalt yol içine, Ripon Ali’nin ise yolun dışına toprak zemine savrulduğunu anlattı.

Berksan, aracın orta refüje çarparak, durduğunu ve şoförün olay mahallinden kaçtığını belirtti.

Berksan, ağır yaralanan iki yayanın ambulansla Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Servisi’ne kaldırıldığını söyledi.

Berksan, Siful Islam’ın 8 Şubat’ta 23.20’de, Ripon Ali’nin 9 Şubat’ta 01.10’da vefat ettiğini mahkemeye aktardı.

Berksan, olay mahallinden ayrılan zanlı Örge Soğukpınar’ın 9 Şubat’ta saat 10.00’da tutuklandığını ve ifade vermediğini kaydetti.

Bölgedeki kamera görüntülerinin incelenmesi gerektiğine değinen Berksan, tahkikatın devam ettiğini belirterek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Meselenin oldukça ciddi olduğuna değinen Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.