İki yangında büyük zarar

Lefkoşa ve Gönyeli’de dün meydana gelen iki ayrı yangın korkulu saatler yaşattı. Gönyeli’de Mustafa Özerdem’e ait ambarda ve Dumlupınar’da Ahmet Aktaş’ın kullanımında bulunan evde çıkan yangın büyük zarara yol açtı

Gönyeli’de korkutan yangın

Gönyeli’de Mustafa Özerdem’e ait evin bahçesindeki ambarda çıkan yangın sonucu birçok eşya kül oldu

Gönyeli’de dün sabah saat 08.30 sıralarında, Masa Tepe Sokak üzerinde bulunan Mustafa Özerdem’e ait evin avlusunda bulunan dışı ahşap kaplı ambar olarak kullanılan odada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu ambar içerisindeki kaynak makinesi, elektrikli bahçe süpürgesi, bir arızalı televizyon, su sebili, bir koltuk ve bir trombolin yanarak zarar gördü.

Yangının alt katta bulunan daireye sirayet etmesi sonucu, iki rolling shutters sistemli pencere ile iki klimanın dış ünitesi yanarak zarar gördü, bir alt kata, bir de üst kata ait pencere camı ısıdan patlayarak hasar gördü.

Odun sobası, evi yaktı

Dumlupınar’da ev sakininin odun sobasını benzin dökerek yakmaya çalıştığı esnada büyük bir yangın meydana geldi

Lefkoşa'da Dumlupınar bölgesinde Dere Yolu Sokak üzerinde bulunan 14 numaralı evde dün yangın çıktı.

Evde ikamet eden Ahmet Aktaş odun sobasını benzin dökerek yakmaya çalıştığı sırada alevin parlaması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu ikametgahın oturma odası ve içerisindeki eşyalar yanarak zarar gördü. Evin tüm odaları da çıkan isten dolayı zarara uğradı. Olay sonrasında Ahmet Aktaş elinden yanarak hafif şekilde yaralandı.