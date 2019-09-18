İki Suriyeli mülteci tutuklandı

Ülkemize henüz tespit edilemeyen bir yerden giriş yapan iki Suriyeli Lefkoşa'da tutuklandı

Evrim KAMALI

Ülkemize henüz tespit edilemeyen bir yerden giriş yapana zanlılar Üsem Hamidi ve Ahmed Hamidi tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru olguları aktardı. Polis, Huzurda bulunan zanlı Üsem Hamidi ve Ahmed Hamidi’nin onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye girmek suçundan methaldar olduklarını söyledi. Polis, 17.09.2019 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Lefkoşa'da Suriye uyruklu Üsem Hamidi ve Ahmed Hamidi’nin onaylanmış limandan başka bir yerden KKTC'ye kanunsuz olarak giriş yaptıklarını anlattı. Polis, zanlıların suçüstü tespit edilip tutuklandıklarını ve halen aranmakta olan şahıslar ile alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera kayıtları olduğunu belirtti. Polis, tahkikatın yeni başladığını söyleyerek, bu aşamada tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların poliste 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.