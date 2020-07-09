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İki mülteci polisten kaçmaya çalışırken ateş edilerek yakalandı

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İki mülteci polisten kaçmaya çalışırken ateş edilerek yakalandı

Ülkemize sabah saatlerinde yasal olmayan yollardan Yayla sahilinden giriş yapmaya çalışırken polis tarafından yakalanan 30 mülteciden 2 tanesinin polisten kaçmaya çalışırken, polisin silahla ateş ederek yaralanmaları sonucu yakalandırıldıkları bildirildi.

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şöyle: 

"Bu sabah Yayla sahiline çıkan göçmenlerden ikisi, polisten kaçmaya başlaması ve polisin dur emrine uymamaları sonucu, tabanca ile önce havaya açılan uyarı atışına rağmen kaçmaya devam etmeleri üzerine açılan ateş sonucu hafif şekilde yaralanmışlardır. Yaralı göçmenler kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alınmışlardır. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir."

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