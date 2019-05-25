İki kız çocuğu uyuşturucu ile yakalandı

Lokmacı Kapısı’nda yaşları 14 ve 17 olan lise öğrencisi iki kız, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da önceki gün Lokmacı Kapısı’nda yaşları 14 ve 17 olan lise öğrencisi iki kız çocuğu, hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Çocukların uyuşturucuyu Güney Kıbrıs’ta kimden temin ettikleri merak konusu oldu. Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu suçlamasıyla Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Yargıç Cenkay İnan’ın huzurunda görüşülen dava kapalı oturum olarak gerçekleşti. İki çocuk yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.