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İki kişiyi bıçakladı, araca ve evlere saldırdı

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Karaoğlanoğlu’nda sabaha karşı bazı dairelerin pencere ve kapı camlarını kıran, otoparktaki araca zarar veren ve elindeki bıçakla iki kişiyi yaralayan Moayad Ajuandi tutuklandı

İki kişiyi bıçakladı, araca ve evlere saldırdı
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Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen “yaralama ve kanunsuz bıçak taşımak” suçlarından dolayı tutuklanan MoayadAjuandi dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Mert Gültuna zanlının 06.11.2019 tarihinde, saat 02.00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, Tunalar Sokak üzerinde bulunan Elay Center isimli sitede, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı aynı site içerisindeki 5 numaralı  daireye ait pencere camı ile 11 numaralı daireye ait kapının camını vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem Kocadeveci’yi sol el serçe parmağından, Doğuş Yılmaz’ı sol omuz kısmından yaraladığını ve apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip Gülen’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine hasar verdiğini söyledi. Zanlının olayın ardından tutuklandığını kaydeden polis,  yaralanan şahısların tedavilerinin tamamlandığını ifade etti. Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına ve Barış ve RuhSinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilmesine emir verdi. 

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