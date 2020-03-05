İki kişi yasak av yaparken yakalandı

İskele - Boğaz’da kanunsuz avlanan iki kişi haklarında yasal işlem başlatıldı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün saat 09:30 sıralarında, İskele - Boğaz’da polis tarafından yapılan rutin avcı kontrolleri sonucu, S.S. (E-53) ve M.A.(E-47)’nın, adlarına kayıtlı av tüfekleri ile 16 numaralı ava kapalı bölgede kanunsuz olarak avladıkları tespit edildi. S.S ve M.A hakkında yasal işlem başlatıldı.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (SENTETİK CANNABİNOİD) TASARRUFU

Dün saat 16:30 sıralarında, Güzelyurt’ta İ.O.(E-44)’nun üzerinde polis tarafından yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

İ.O ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.C.(E-38) tutuklandı.

AĞIR BİR SUÇ İŞLEMEK İÇİN GİZLİ İTTİFAK

Dün saat 18:30 sıralarında, Haspolat'ta C.A.(E-26), birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek yasadışı yollardan GKRY Bölgesine götürmek için aralarında anlaştığı Y.J.T.(E-26), O.J.E. (E-27), N.L.S. (E-36) ve P.O.N. (E-27)'dan toplam 200 Euro para alarak ağır bir suç işlemek için gizli ittifak kurdukları sırada polis tarafından suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

ONAYLANMIŞ LİMAN OLMAYAN BİR YERDEN KKTC’YE KANUNSUZ GİRİŞ YAPMAK

Suriye uyruklu B.B.(E-28)’nin, henüz tespit edilemeyen onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye kanunsuz giriş yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs dün Gazimağusa’ da tespit edilerek tutuklandı.

EV YANGINI

Dün saat 21:30 sıralarında, Girne’de Evliya Çelebi Sokak üzerinde bulunan Nur Court-4 Apartmanında, Elif Nimet İntepe ve İrem Tavi’nin kalmakta oldukları dairede yatak odasında muhtemelen faal durumda bırakılan ütünün battaniyeye temas etmesi sonucu yangın çıktı.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, bir elektrikli battaniye, bir ütü, bir klima, bir 2 kişilik şilte, bir stor perde tamamen, muhtelif giysiler, bir yatak, bir komodin, bir balkon kapısı kısmen yandı.