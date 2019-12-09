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İki kişi yaralandı

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Akıncılar’da dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı

İki kişi yaralandı

Murat ASLAN

Akıncılar’da dün meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı.

Kaza saat 12.00 sıralarında meydana geldi.

Akıncılar köyü yolu üzerinde havuzlu tepe karşısında Akıncılar' da sakin 40 yaşındaki Şerife Parıldak Şanlıel, yönetimindeki DY 488 plakalı salon araç ile güneyden kuzeye seyrederken yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelen 63 yaşındaki Şenay Ekingen yönetimindeki RR 775 plakalı aracın sağ ön kısmına çarparak yan yattı.

Kaza sonucu DY 488 plakalı araçta sürücüsü Şerife Parıldak Şanlıel ve yanında yolcu olarak bulunan Melek Şanlıel hafif yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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