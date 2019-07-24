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İki kişi yaralandı

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Haspolat yakınlarında bir araç diğer araca arkadan çarptı, Çarpanın etkisiyle van araç yoldan çıkarak yan kısmı üzerine devrildi, diğer araç da yol kenarına savruldu

İki kişi yaralandı
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Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda dün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Haspolat yakınlarında meydana gelen kaza, bir aracın diğer araca arkadan çarpmasıyla yaşandı.

Gazimağusa istikametinden Lefkoşa’ya seyreden 50 yaşındaki Bekir Yücedal yönetimindeki TGF 166 plakalı araç, 32 yaşındaki Sedat Sedatgil yönetimindeki HZ 856 plakalı van araca arkadan çarptı.

Çarpanın etkisiyle HZ 856 plakalı van araç yoldan çıkarak yan kısmı üzerine devrilirken, diğer araç da yol kenarına savruldu.

Yücedal ve Sedatgil’in hafif yaralandığı, yaralıların Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne müşahede altına alındığı belirtildi.

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