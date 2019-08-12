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İki kişi evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti

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Kurban bayramının  ilk günü, Gönyeli’de 84 yaşındaki Nejmettin Mehmet Oyaltan ile Karaağaç’ta 52 yaşındaki Serkan Polar evlerinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

İki kişi evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti
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Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre,  dün sabah saatlerinde Gönyeli’de sakin Oyaltan evinde rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Karaağaç’ta ise dün öğleden sonra evinde rahatsızlanan 52 yaşındaki Serkan Polar (E) yaşamını yitirdi. Polis, Oyaltan ve Polar’ın ölüm nedenlerinin otopside belli olacağını açıkladı.

Polisten verilen bilgiye göre, dün yaşamını yitiren Gönyeli'de sakin 84 yaşındaki Mehmet Oyaltan'ın ölüm nedeninin "kalp yetmezliği",  Karaağaç'ta sakin 52 yaşındaki Serkan Polar'ın ölüm nedeninini ise çoklu organ yetmezliği olduğu tespit edildi.

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