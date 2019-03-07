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İki Kıb-Tek çalışanı yaralandı

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İki Kıb-Tek çalışanı yaralandı
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Güzelyut Festival Alanı yanında liftli araçla elektrik direği üzerinde çalışma yapan iki Kıb-Tek çalışanı yoldan geçmekte olan bir kamyonun liftli araca çarpması sonucunda yüksekten düşerek yaralandığı bildirildi.

Öğleye doğru meydana gelen kazada KIB-TEK çalışanları Onay Misli ve Salih Omaç'ın, yüksekten düşerek yaralanmaları nedeniyle hemen Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları kaydedildi. Çalışanların ayak ve ellerinde kırıklar olduğu ve hayati tehlikelerinin bulund,madığı gelen bilgiler arasında.

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