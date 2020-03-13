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İki futbolcu ve dört taraftar tutuklandı

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Göçmenköy- Doğan Türk Birliği futbol karşılaşmasında önce hakemi darp eden sonra da polislerle kavga eden Göçmenköy futbolcusu Kemal Uçaner ile tribündeki biri futbolcu dört taraftar tutuklandı

İki futbolcu ve dört taraftar tutuklandı

Evrim KAMALI

Girne’de oynanan Göçmenköy- Doğan Türk Birliği futbol karşılaşmasında, çıkan olayların ardından tutuklanan iki Göçmenköy Spor Kulübü futbolcusu ve 4 taraftar dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel,  zanlılar Mahsun Yıldırım, Mehmet Emin Yıldırım, Kemal Yıldırım, Joseph Chuhudi Obidiaso, Kemal Uçaner ve Muhammed Yeşilyaylalı’nın, “vahim zarar , kasti hasar, polisi darp ve görevinden men, rahatsızlık ital-i lisan ve uygunsuz davranış suçlarından tutuklandıklarını söyledi. Polis, karşılaşma sırasında, kırmızı kart gören Göçmenköy futbolcusu Kemal Uçaner’in taşkınlık yaparak hakemi darp ettiğini, daha sonra kendisini dışarı çıkarmaya çalışan 5 polis memuruna saldırarak darp ve küfür ettiğini bu sırada olaya diğer zanlıların da dahil olduğunu belirtti.

Yaşanan olaylar sırasında zanlıların K.B isimli polis memurunun burnunun kırılmasına neden olduğunu vurgulayan polis, meseleyle ilgili ilk etapta bir kişinin daha arandığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlıların ilk etapta bir gün süre ile tutuklu kalmalarını talep etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların bir gün süre ile tutuklu kalmasına emir verdi.

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