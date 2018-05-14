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İki ceset daha bulundu

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Bu sabah, Yeni Erenköy'ün Anten Mevkiinde kıyıdan yaklaşık bir km içeride sahil güvenlik ekipleri tarafından, 25-30 yaşlarında, kimlikleri meçhul iki erkek cesedi daha bulundu.

İki ceset daha bulundu
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Cesetler sahil güvenlik ekipleri tarafından Erenköy Balıkçı barınağına çıkarıldı. Toplam ceset sayısı dün ile birlikte dörde yükseldi. Soruşturma devam ediyor

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