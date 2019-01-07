İki araç yüz yüze çarpıştı

Mağusa’da 171 Mlg alkollü içki tesiriyla araç kullanan sürücü dikkatsizce sağ şerite geçmesi sonucunda karşıdan gelen araçla çarpıştı. Kaza sonucunda 5 kişi yaralandı

Mağusa’da önceki gece iki aracın yüz yüze çarpışması sonucunda yaşanan kazada beş kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza önceki gece saat 23:00 sıralarında, Mağusa Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Anıt istikametine doğru nefesinde 171 Mlg alkollü içki altında seyreden 36 yaşındaki Abdurrahman Hayat yönetimindeki MG 719 plakalı salon araç ile seyrettiği yolun sağında bulunan Ayhan Niyazi Sokak kavşağına geldiğinde dikkatsizce sağ şerite geçmesi sonucu o esnada Anıt istikametinden Sema Otel istikametine doğru dikkatsizce seyreden 20 yaşındaki Ferhat Yavuz yönetimindeki HT 132 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu MG 719 plakalı araç sürücüsü Abdurrahman Hayat ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Orhan Yıldız ve Hanifi Çam ile HT 132 plakalı araç sürücüsü ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Feride Yavuz yaralandı.

Yaralılar, Gazimağusa Devlet Hastanesine kaldırılarak, müşahede altına alındı.