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İki araç yüz yüze çarpıştı: Beş yaralı

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Değirmenlik - Girne anayolunda iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı

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İki araç yüz yüze çarpıştı: Beş yaralı
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Murat ASLAN

Değirmenlik - Girne Anayolunda dün iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında beş kişi yaralandı.

Kaza saat 17:45 sıralarında meydana geldi.

23 yaşındaki Mustafa Kurt, yönetimindeki ER 195 plakalı salon araç ile Değirmenlik istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 64 yaşındaki Şefik İlgen yönetimindeki ES 775 plakalı araç ile yüz yüze çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile ER 195 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 22 yaşındaki Ufuk Pak, 22 yaşındaki Emirhan Esen ve 22 yaşındaki Arif Koparan kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri halen sürüyor.

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