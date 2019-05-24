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İki araç yüz yüze çarpıştı: 9 yaralı

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Dörtyol - Türkmenköy Çemberi arasında dün iki aracın yüz yüze çarpışmasıyla meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı

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İki araç yüz yüze çarpıştı: 9 yaralı
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Dörtyol - Türkmenköy Çemberi arasında dün 15.30 sıralarında yaşanan trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

80 yaşındaki Russell Straton yönetimindeki KRJ 279 plakalı araç, Dörtyol istikametinden Türkmenköy istikametine doğru seyrettiği sırada karşı istikametten gelmekte olan 38 yaşındaki Fatma Abay yönetimindeki HY 374 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KRJ 279 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Harris Straton, 79 yaşındaki Slyvia Straton, 77 yaşındaki Slyvia Gowens ile HY 374 plakalı araçta yolcu olarak bulunan 30 yaşındaki Hülya Şaseoğlu, 37 yaşındaki Fatma Karadağ  13 yaşındaki Yusuf Karadağ ve 3 yaşındaki Hiranur Karadağ’ın kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri halen sürüyor.

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