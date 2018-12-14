İki ambar birden soydular

Lefkoşa'da Astsubay Celal Margilili ve Veli Tokdemir, çeşitli miktarlarda inşaat malzemesi çalmak suçundan tutuklandı

Evrim KAMALI

Kanlıköy’de iki ambara giren Celal Margilili ile Veli Tokdemir, ambarı boşalttılar. “Ambar açma” suçlamasıyla tutuklanan zanlılar dün sabah Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Aygün Karagil, 7-8 Aralık 2018 tarihleri 16.00-07.00 saatleri arasında anayolu üzerinde Kanlıköy’de Mustafa Hacı Ali İnşaat Şirketine ait olan Gönyeli Yaşam Sitesi inşaat şantiyesi içerisinde Lefkoşa'da sakin Astsubay Celal Margilili ve Veli Tokdemir’in ambar kapısını hasar yapılmaksızın içeri girdiğini ve ambardan Makita marka elektrikli büyük kırıcı, Bosh marka kırıcı, Hilti marka kırıcı, Makita marka iki adet spiral, Hilti marka çivi tabancası, markası meçhul hava komprosörü, General marka mikrodalga fırını çaldıklarının belirlendiğini mahkemeye aktardı. Aygün Karagil, zanlıların ayni şantiyenin avlusunda bulunan ve Naim Karasalih’e ait ambara girererek, asma kilitikırıp, Honda marka jenaratör, Topcon marka arazi ölçüm cihazı, toplam 400 litre mazot ve 5 adet aküyü sirkat ettiklerini söyledi. Karagil, olayda çalınan bazı eşyaların zanlıların tasarrufunda bulunduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların bir gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların ilk etapda 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.