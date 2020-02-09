İki aile birbirine girdi, bir kişi bıçaklandı

Akçay’da gürültü nedeniyle çıkan tartışmada kan aktı. Sarıgüzel ailesinden beş kişi, Demir ailesiyle kavga etti. Kavgada 20 yaşındaki İsa Sarıgüzel, 51 yaşındaki Muharrem Demir’i göğsünden bıçakladı

Evrim KAMALI

Akçay’da önceki akşam çıkan kavgada bir kişi yaralandı, 5 kişi de tutuklandı.

51 yaşındaki Şeref Sarıgüzel, 20 yaşındaki İsa Sarıgüzel, 26 yaşındaki Osman Sarıgüzel ve 19 yaşındaki Aşkın Sarıgüzel, 51 yaşındaki Ali Demir ve 51 yaşındaki Muharrem Demir’le kavga etti.

Kavgada 20 İsa Sarıgüzel, tasarrufundaki bıçağı 51 yaşındaki Muharrem Demir’in sol göğüs kafesine sapladı.

Demir, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı. Yaşları 19 ile 51 arasında değişen 5 kişi de tutuklandı.

Güzelyurt Akçay’da meydana gelen kavga ve yaralama meselelerine methalder olan zanlılar Şeref Sarıgüzel, İsa Sarıgüzel, Osman Sarıgüzel ve Aşkın Sarıgüzel ve diğer taraf olan Ali Demir tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Hüseyin Sebatlı olayla ilgili bulguları aktardı. Sebatlı huzurda bulunan zanlılar Şeref Sarıgüzel, İsa Sarıgüzel, Osman Sarıgüzel ve Aşkın Sarıgüzel ve diğer taraf olan zanlı Ali Demir ile hastaneden müşahede altında tutulunan Muharrem Demir’in aralarında gürültü nedeni ile çıkan tartışmada kavga ettiklerini söyledi. Polis kavga esnasında İsa Sarıgüzel’in kavga esnasında Muharrem Demir'in sol göğüs kafesinin 3-4 cm alt karın boşluğuna ikametgâhından alıp tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurmuş olduğu 12 cm ağız uzunluğundaki kırmızı saplı bıçağı bir kez sokup yaraladığını mahkemeye aktardı. Zanlı Muhammed Demir’in olayın ardından hastaneye kaldırılıp operasyon geçirdiğini ve müşahede altında tutulduğunu belirten polis hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.