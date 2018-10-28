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İhbar sonucu yakalandı

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Narkotik ekiplerine gelen ihbar sonucu Mağusa’da, Nijerya uyruklu zanlı ChukwuemekaIfeanyi Oguanu’nun evinde yapılan aramada 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak zanlı tutuklandı

İhbar sonucu yakalandı
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Gamze PİR BAYKUR

PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri aldıkları ihbar sonucunda Mağusa’da, Nijerya uyruklu bir gencin kalmakta olduğu evde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunurken ChukwuemekaIfeanyi Oguanuo ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Oguanuo aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

EVİNDE 2 GR UYUŞTURUCU BULUNDU…

Meselenin tahkikat memuru, 26 Ekim 2018 tarihinde alınan bir bilgide zanlı ChukwuemekaIfeanyi Oguanuo’nun tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Alınan ihbar üzerine zanlının evinde tespit edildiğini belirten tahkikat memuru, konu evde yapılan arama sonucunda 2 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile içerisinde uyuşturucu kalıntısı bulunan 1 adet öğütücü tespit edildiğini açıkladı. Tahkikat memuru, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı ChukwuemekaIfeanyi Oguanuo’nun tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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