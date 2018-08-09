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“İftira attım pişmanım”

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Lefkoşa’da 2016 yılında seri kundaklama olaylarıyla ilgili mahkemede ifade veren İzzet Colayır, “azmettirici” olarak gösterilen Enver Bahçeciler’e iftira attığını söyledi.

“İftira attım pişmanım”
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Colayır, “uzun zamandır vicdan azabı çektiğim bu mesele ile ilgili sessizliğimi bozup, yetkililer ve KKTC kamuoyuna gerçekleri açıklama gereği duydum” dedi.

İzzet Colayır, 2016’daki kundaklama olaylarında polis zoru ve işkenceler sonucu verdiği ifadeden dolayı mağduriyet yaşayan Enver Bahçeciler için avukatına giderek son günlerde polisteki rüşvet olaylarından dolayı tutuklanan Baş Müfettiş Ali Savaş Altan’ın tutuklanmasından cesaret alıp vicdanını dinleyerek ‘Enver Bahçeciler’in suçsuz olduğunu’ noterden tasdik ederek beyan etti.

İzzet Colayır, “Allah korkusu ve ilahi adalet var” diyerek vicdan azabından kurtulmak için o dönemdeki ifadesinin baskı ve işkence altında alındığını bildirerek iftira attığını kabul etti.

Colayır, Enver Bahçeciler’in suçsuz olduğunu olayla hiçbir bağlantısı olmadığını beyan etti.

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