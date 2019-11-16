İddialar iftira, bizi dolandırmaya çalıştılar

Girne’de “resmi evrak sahteleme”, “sahte resmi evrakı tedavüle sürme” ve “sahte davranışla kayıt temini” suçlamasıyla tutuklanan iş adamı Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Refet Uzun ile Kemal Yorgancıoğulları teminat şartlarıyla serbest kaldılar

Evrim KAMALI

Mahkemeden sonra açıklama yapan Vakkas Altınbaş, iddiaların iftira olduğunu belirterek “Çekimizi almak istedik, bizi dolandırmaya çalıştılar. Kıbrıs Türk halkının bana güvendiğine eminim” şeklinde konuştu

Girne’de “Resmi evrak sahteleme”, “Sahte resmi evrakı tedavüle sürme” ve “Sahte davranışla kayıt temini” suçlamasıyla tutuklanan iş adamı Vakkas Altınbaş, Mehmet Altınbaş, Ahmet Bayraktar, Refet Uzun ile Kemal Yorgancıoğulları dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların 03 Ekim 2018 tarihinde Girne'de meydana gelen “Resmi evrak Sahteleme, Sahte Resmi evrakı tedavüle Sürme ve sahte davranışla kayıt temini” suçlarından methalder olduklarını söyledi.

Polis, zanlılar hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ancak tahkikatın geri kalan kısmına etki edemeyeceklerini belirtti. Tüm zanlıların KKTC vatandaşı olduğunu, sadece zanlı Bayraktar’ın benzer suçtan sabıkası olduğunu, benzer başka bir suçtan teminata bağlı olduğunu belirterek, teminat talep etti. 5 zanlının avukatı da teminat şartlarına itiraz etmeyeceklerini ancak müvekkillerinin yurt dışına çıkış yasağı şartı getirilmemesini istedi. Yargıç Meltem Dündar zanlılar Vakkas Altınbaş ve Ahmet Bayraktar’ın yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 2’şer kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imza etmesine, zanlı Mehmet Altınbaş, Refet Uzun ve Kemal Yorgancıoğulları’nın yurt dışına

çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 2’şer kefilin her birinin 200 bin TL kefalet senedi imza etmesine karar verdi.

Mahkemeden sonra açıklama yapan Vakkas Altınbaş, hakkındaki iddiaların iftira olduğunu söyledi. Altınbaş, “Çekimizi almak istedik, bizi dolandırmaya çalıştılar. Kıbrıs Türk halkının bana güvendiğine eminim” şeklinde konuştu.

Altınbaş, bir gün bile polislik işi olmadığını belirterek, bir malı alırken bir mal satarken mutlaka helalliğine baktığına dikkat ettiğini söyledi.

Altınbaş, "Ben bu malı artık verseler de almayacağım. Böyle bir mal istemiyorum. Böyle bir lanetli uğursuz mal istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler" dedi