İçkili sürücü polis aracına çarptı

Lefkoşa- Girne anayolunda aşırı alkollü olan 22 yaşındaki Ali Saygın Altınöz, aşırı süratli bir şekilde seyrederken, önündeki araca çarpmamak için sol şeride geçip, polis aracına çarptı

Murat ASLAN

Lefkoşa-Girne Anayolu’nda dün günün ilk saatlerinde alkollü sürücünün neden olduğu kazada yolda devriye yapan polis aracına çarpan Türkiye plakalı araçta bulunan bir yolcu ve polis araç sürücüsü yaralandı.

Kaza, dün saat 03:15 raddelerinde Lefkoşa-Girne Anayolu 3-4 kilometreleri üzerinde meydana geldi.

Yönetimindeki 31 HJ 941 plakalı Mercedes marka araçla çift şeritli yolda yolun sağ şeridi içerisinde Lefkoşa’ya doğru aşırı süratli ve alkol tesiri altında seyreden Ali Saygın Altınöz, dikkatsizce şerit değiştirdi ve o esnada önünde aynı istikamete doğru sol şerit içerisinde seyreden Lefkoşa’da sakin Tamer Tunçbilek Keçecioğlu yönetimindeki RHA 4110 plakalı polis aracının arkasına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan RHA 4110 plakalı araç sürücüsü ve 31 HJ 941plakalı araçta yolcu olarak bulunan Lefkoşa’da sakin Berna Güler, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak acil serviste müşahede altına alındı.

Kazada RHA 4110 plakalı araca 100 bin TL 31 HJ 941 plakalı araçta ise 70 000 TL tahmini hasar oldu. Öte yandan polis aracındaki 30 bin Euro değerindeki radar cihazında da ciddi hasar meydana geldiği bildirildi.

“ZARARI ÖDEMEYE ÇALIŞACAĞIM”

Mesele ile ilgili dün mahkemeye çıkarılan Ali Saygın Altınöz, mahkemede söz aldı.

Altınöz “Sağ şeritte seyreden Alto marka araca çarpmamak için sol şeride geçtim. O araca çarpsaydım, çok daha büyük hasar oluşacaktı. 30 bin Euro’yu ödemeye çalışacağım. Aşırı sürat yapmam suç ama önümde seyreden Alto’ya çarpmamak için sol şeride geçtim” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışının yasaklanması, 4 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 150 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.,