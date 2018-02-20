İçiciden satıcıya ulaşıldı

Lefkoşa’da şüpheli hareketleri nedeniyle polislerin dikkatini çeken Abdurrahman Duyar, üzerinde uyuşturucuyla yakalandı. Zanlının uyuşturucuyu Ebiye Karetimi adlı kişiden aldığını söylemesiyle Karetimi de yakalandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da devriye gezen polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve üzerinde uyuşturucu madde bulunan zanlı Abdurrahman Duyar’ın ifadesi üzerine konu maddeyi kendisine satan zanlı Ebiye Karetimi’de tutuklandı. Zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Abdurrahman Duyar’ın 18 Şubat tarihinde saat 20.00 sıralarında, Lefkoşa’da polis tarafından şüpheli görülen Abdurrahman Duyar’ın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık yarım gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis olayın akabinde zanlıdan alınan gönüllü ifadede konu uyuşturucu maddeyi telefonla ulaştığı zanlı Ebiye Karetimi’den 1 gram olarak aldığını itiraf etmesi üzerine zanlı Karetimi’nin tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.