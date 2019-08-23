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İç çamaşırlı kızı görünce eve daldı

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Türkiye’den ülkeye 30 günlük vize ile gelen evli ve üç çocuk babası Gökhan Çekiç, Girne’de ev açma ve mülke tecavüz suçlarından tutuklandı. Zanlı, polise verdiği ifadesinde eve, iç çamaşırlı bir kız gördüğü için girdiğini söyledi

İç çamaşırlı kızı görünce eve daldı
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Evrim KAMALI

Girne’de meydana gelen “Ev Açma” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından karakola götürülen Gökhan Çekiç isimli zanlı, polise verdiği ifadesinde ‘eve, iç çamaşırlı bir kız gördüğü için girdiğini’ söyledi. Çekiç, teminat talebiyle dün sabah mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Adnan Kardeşler, zanlının 18 Ağustos saat 12.50 raddelerinde, İskenderun Caddesi üzerinde müştekiye ait apartman dairesinin doğu kısmındaki penceresine hasar bırakmaksızın açıp, içerisinde bir cürüm işlemek maksadıyla eve giriş yaparak, aynı yerden bir şey sirkat etmeden çıkış yaptığı esnada apartman sakini tarafından görüldüğünü ifade ederek, bunu gören zanlının evin batı kısmına bakan mutfak penceresinden atlayarak kaçtığını söyledi.

Olay yerinde yapılan soruşturmada ve bir işyerinden alınan kamera görüntülerinden, konu şahsın olay yerinden kaçtığı esnada üzerinde beyaz atlet ve lacivert şort olduğunun tespit edildiğini kaydeden polis, zanlının kaçtığı gece bir araba yıkama şirketinde görülerek olay yerinde hazırda bulunan polis ekibine bildirildiğini ve zanlının ardından şubeye celp edildiğini belirtti.

Kardeşler, zanlının şubede yapılan ilk soruşturmasında, ülkeye 4 Ağustos tarihinde 30 günlük vizeyle giriş yaptığının tespit edildiğini ve akabinde mahkeme emrince tutuklandığını ifade ederek, zanlının vermiş olduğu gönüllü ifadesinde, içeride daha önce iç çamaşırıyla gezen bir kız görmesi üzerine içeriye girdiğini itiraf ettiğini söyledi. Akabinde zanlının Girne Akçiçek Hastanesi’ne götürülerek, doktor kontrolünden geçirildiğini ve üzerinde herhangi bir darp izine rastlanmadığını aktaran Kardeşler, daha sonra ev sahibi olan müştekiden yapılan soruşturmada temin edilen ifadesinde çalınan herhangi bir şeyin olmadığının teyit edildiğini ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkeye 30 günlük vize ile geldiğini, evli ve 3 çocuk babası olduğunu kaydeden polis, teminat talep etti.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderdi.

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