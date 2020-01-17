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İç çamaşırında uyuşturucuyla geldi

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Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada narkotik köpeği Liz’in tepki vermesiyle yapılan üst aramasında iç çamaşırında gizli iki gram hintkeneviri bulunan Ferdi Gündoğdu tutuklandı

İç çamaşırında uyuşturucuyla geldi

Evrim KAMALI

Ülkemize Türkiye’den tasarrufundaki uyuşturucu madde ile giriş yapmak isterken Narkotik detektör köpeği Liz tarafından yakalanan zanlı Ferdi Gündoğdu tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ozan Özder, olguları aktardı. Polis, zanlı Ferdi Gündoğdu’nun 15.01.2020 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada narkotik köpeği Liz’in tepki vermesiyle yapılan üst aramasında iç çamaşırında gizli 2 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını mahkemeye aktardı. Polis, zanlının ifade verdiğini ve tahkikatın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.  

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