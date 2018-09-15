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Huzur operasyonunda 8 tutuklu

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Girne’de bir gecede 8 kişi tutuklandı

Huzur operasyonunda 8 tutuklu
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Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 kişi tutuklandı.

Önceki gece başlayan ve saat 05.00’e kadar devam eden operasyonda, ülkede izinsiz ikamet ettiği tespit edilen 5 kişi ve kalacak yeri olmayan bir muhacir ile alkollü içki tesiri altında olup, bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaratan ayrıca tasarrufunda kanunsuz bıçak taşıdığı tespit edilen bir kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimlerinde ise 430 araç kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 101 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. Çeşitli suçlardan dolayı 10 araç trafikten men edilirken, 1 kişi de tutuklandı.

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