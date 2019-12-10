Hüseyin Ulu darp edilmiş halde bulundu

Alayköy sakini 40 yaşındaki Hüseyin Ulu, dün sabah saatlerinde Gönyeli'de ve darp edilmiş halde bulundu.

Önceki gün ailesi tarafından "kayıp" ihbarı yapılan zihinsel engelli Hüseyin Ulu, en son Lefkoşa'da her pazar terminal alanında düzenlenen açık pazarda görülmüştü.

Ulu'nun, gün boyu pazarda henüz ismi tespit edilmeyen bir pazarcının yanında olduğu, ardından da darp edilmiş halde bulunduğu öğrenildi.

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde kontrol altına alınan Ulu, "Beni doktor arabası (ambulans) kurtardı" diyerek, yaşadıklarını anlattığı belirtildi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi'nin polise yakın kaynaklardan derlediği bilgilere göre ailenin şikayeti üzerine darp olayının perde gerisini araştırmak için kapsamlı bir tahkikat yürüttüğü bilgisine ulaşıldı.