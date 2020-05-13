Hurdalık cayır cayır yandı

Haspolat'taki hurdalıkta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. 20 dönüme yayılan yangın, dört saatte söndürülebildi

Haspolat'taki hurdalıkta henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi. Rüzgar ve yoğun duman nedeniyle müdahalenin zorlaştığı yangın, saatler süren çabalardan sonra kontrol altına alındı. Saat 13.00 sıralarında başlayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen yaklaşık 20 dönüme yayıldı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanısıra Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri, Lefkoşa ve Değirmenlik Belediyesi ekipleri ile iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın saat 17.00 sıralarında söndürüldü.