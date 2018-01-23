banner107
banner69
17 yıllık rekor tarih oldu
17 yıllık rekor tarih oldu
23 0
64 0
 
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
Pulya, dum dum kurşunu kurbanı
84 0
60 0
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
Hamitköy Barajı’nda yarışacaklar
75 0
16 0
9 0
banner82

Hurdalığı talan etti

banner27

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde iki ay önce bir arsada muhafaza edilen çeşitli miktarlarda akü, elektrikli motor, kablo, alüminyum gibi hurdaları çalan Hüseyin Kurkmaz, kamera kayıtlarıyla tespit edildi

Hurdalığı talan etti
banner137

Evrim KAMALI

Haspolat sanayi bölgesinden Kasım 2017 ayı içerisinde tellerle çevrili alan içerisinden hurda çalan zanlı Hüseyin Kurkmaz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Hüseyin Kurkmaz’ın Haspolat sanayi bölgesinden Kasım 2017 ayı içerisinde Süleyman Ertuğrul’un kullanımında bulunan arsa içerisinde muhafaza edilen 1 adet elektrik motoru, 1 adet beyaz renk 100 Amp 37 kg markası belli olmayan jel akü, 30 adet çeşitli marka ve amperlerde hurda akü, 25 adet klima motoru, 35 kg soyulmuş, 300 kg soyulmamış kablo, 400 kg hurda alüminyum, 1 adet sarı renk markası bilinmeyen el kaynak makinesi ve 1 adet NT-855 Commins marş dinamosu sirkat etmek suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis memuru Kunduracı yapılan soruşturmada bölgede faaliyet gösteren hurdacıdan alınan kamera görüntülerinde hurdaların bir kısmını zanlının sattığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler bulunduğunu söyleyerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.