Hurdalığı talan etti

Haspolat Sanayi Bölgesi’nde iki ay önce bir arsada muhafaza edilen çeşitli miktarlarda akü, elektrikli motor, kablo, alüminyum gibi hurdaları çalan Hüseyin Kurkmaz, kamera kayıtlarıyla tespit edildi

Evrim KAMALI

Haspolat sanayi bölgesinden Kasım 2017 ayı içerisinde tellerle çevrili alan içerisinden hurda çalan zanlı Hüseyin Kurkmaz tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ercan Kunduracı olayla ilgili bulguları aktardı. Kunduracı huzurda bulunan zanlı Hüseyin Kurkmaz’ın Haspolat sanayi bölgesinden Kasım 2017 ayı içerisinde Süleyman Ertuğrul’un kullanımında bulunan arsa içerisinde muhafaza edilen 1 adet elektrik motoru, 1 adet beyaz renk 100 Amp 37 kg markası belli olmayan jel akü, 30 adet çeşitli marka ve amperlerde hurda akü, 25 adet klima motoru, 35 kg soyulmuş, 300 kg soyulmamış kablo, 400 kg hurda alüminyum, 1 adet sarı renk markası bilinmeyen el kaynak makinesi ve 1 adet NT-855 Commins marş dinamosu sirkat etmek suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis memuru Kunduracı yapılan soruşturmada bölgede faaliyet gösteren hurdacıdan alınan kamera görüntülerinde hurdaların bir kısmını zanlının sattığının tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, aranan emareler bulunduğunu söyleyerek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.