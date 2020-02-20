Hurda kabloları çaldılar

Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı İnşaat şirketine yaptırılmakta olan elektrik şebekesi alt yapı çalışmaları sırasında çalışmakta olduğu bir sırada yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktiren ve daha sonra kabloların içindeki bakırları almak için ateş yaktıkları sırada tespit edilen İbrahim Demirel ile İbrahim Aldağ tutuklandılar

Evrim Kamalı

Gönyeli’de meydana gelen hurda kablo hırsızlığı meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar İbrahim Demirel ve İbrahim Aladağ dün ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Kemal Erdelhun olayla ilgili bulguları aktardı. Erdelhun huzurda bulunan zanlı İbrahim Demirel’in Şubat 2020 ayı içerisinde Gönyeli Belediyesi tarafından Arpalıklı İnşaat şirketine yaptırılmakta olan elektrik şebekesi alt yapı çalışmaları sırasında çalışmakta olduğu bir sırada yer altından çıkan hurda kabloları evine götürüp biriktirdiğini söyledi. Polis zanlının daha sonra 16 Şubat tarihinde saat sirkat etmiş olduğu kabloları yanına aldığı arkadaşı zanlı İbrahim Aladağ’ı da alarak Girne Boğaz piknik alanı içerisine gitmiş ve burada kabloların içerisindeki bakırları almak için ateş yakmaları üzerine yangın ihbarı alan Girne İtfaiyesi ve Girne Adli Şubesi yangın yerine giderek yangını söndürmüş ve sirkat edilen kablolarla birlikte zanlıları olay mahallinde tespit edip tutuklamıştır.

Polis memuru Kemal Erdelhun hırsızlık olayının Gönyeli’de olması üzerine zanlıları Girne Polisinden teslim aldıklarını ve yapılan sorgulamada zanlı İbrahim Demirel’in gönüllü ifade verip işlemiş olduğu suçu itiraf ettiğini ancak zanlı İbrahim Aladağ’ın bir ifade vermediğini söyledi. Polis meselenin soruşturmasının henüz tamamlanmadığını belirterek zanlıların tahkikatın salimen yürütüle bilmesi için 2 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlıların soruşturma maksatlı 2 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.