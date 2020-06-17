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Horoz dövüşü yaptıran 30 kişi tutuklandı

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Horoz dövüşü yaptıran 30 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da kapalı bulunan bir iş yeri içerisinde bugün polis tarafından yapılan operasyon sonucu, 27 kişinin toplanarak, horoz dövüşü yaptırarak Hayvan Refahı Yasası’na aykırı harekette bulundukları; 3 kişinin ise horoz dövüştürülmesine olanak sağladığı tespit edildi. 
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. 
Polisin olaylarla ilgili soruşturması devam ediyor. 

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