Hisar duvarlarına asılarak durdu

Lefkoşa Surlariçi’nde eski Anibal restorant önünde sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği salon araç hisar altına düşmekten son anda kurtuldu.

Polisten verilen bilgiye göre, kaza bu akşamüzeri saat 18.23 sıralarında Lefkoşa Sarayönü Meydanı’ndan gelen ve kuzey istikametine doğru ilerlemekte olan Tufan Güneş yönetimindeki EP 422 plakalı araç eski Anibal Restaurant önüne geldiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşandı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Tufan Güneş yönetimindeki araç yolun solundan çıkarak önce demir korkulukları çarptı ve daha sonra hisarın taş duvarına çarparak ön tekerlekleri boşlukta sarkar şekilde asılı kaldı.

Kaza sonucunda hafif şekilde yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak müşahede altına alındı.

Kaza sonraasında olay yerine gelen bölge sakinleri yaşanan kazanın şaşkınlığını dile getirdi.