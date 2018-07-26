Hırsızlık uğruna ölüyordu

Alsancak’ta hırsızlık yapmak için sabah karşı komşusunun evine girmeye çalışan İlyas Alkaya, kendisini gören ev sahibinden kaçmak isterken, beş metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı

Evrim KAMALI

Alsancak’ta 24 Temmuz günü meydana gelen “Geceleyin Ev Açma” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından methaldar olan zanlı İlyas Alkaya tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Güneş, önceki gün saat 04.30 sıralarında apartman boşluğundan ikinci kata tırmanan zanlının, komşusu müşteki N.Y.’ye ait dairenin banyo penceresinden içeriye girdiğini ifade etti. Güneş, yatak odasına kadar giren zanlı İlyas Alkaya ile göz göze gelen müşteki N.Y.’nin çığlık atması üzerine, aynı yerden kaçmaya çalışan zanlının 5 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandığını dile getirdi. Ambulans ile Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan zanlının aynı gün hastaneden taburcu edilmesinin ardından gözaltına alındığını kaydeden Mustafa Güneş, zanlının evinde arama yapıldığını ifade etti. Zanlının, evinde yapılan aramada tespit edilen birçok eşya ile ilgili makul bir izahat veremediğini, evde bulunan bir adet televizyonun ise aynı site içerisinde ikamet eden başka bir ev sahibine ait olduğunun ve zanlının evinde tespit edilen televizyonun söz konusu şahsa ait ikametgâhtan sirkat edildiğinin de ortaya çıktığını sözlerine ekledi. Meseleyle ilgili soruşturmanın henüz yeni başladığını ve bölgede son zamanlarda birçok faili meçhul ev açma meselesi gerçekleştiğini ifade eden Güneş, serbest kalması halinde yürütülen geniş çaplı soruşturmaya, alınması gereken ifadelere, kayıp emarelere ve muhtemel suç ortaklarına etki etme olasılığı yüksek olan zanlının tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, soruşturmanın salimen yürütülebilmesine olanak sağlamak amacıyla, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.