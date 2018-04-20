Hırsızlık için gitti, “köpek almaya geldim” dedi

Mağusa’da Duran Toprak’a ait eve suç işlemek kastıyla girdiği iddia edilen Orhan Tavşan, oğluna ait köpeğin orada olduğunu bildiği için eve girdiğini iddia etti

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Duran Toprak’a ait eve suç işlemek kastıyla girdiği iddia edilen Orhan Tavşan tutuklandı. “Geceleyin ev açma” ve “Mülke tecavüz” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak aleyhine 1 günlük tutukluluk süresi temin edilen zanlı Tavşan, polise verdiği gönüllü ifadesinde ise oğluna ait köpeğin orada olduğunu bildiği için konu eve girdiğini beyan etti.

BALKON KAPISINI AÇIP İÇERİYE GİRDİ...

Meselenin tahkikat memuru Şükrü Hafız, zanlı Orhan Tavşan’ın 18 Nisan tarihinde saat 21:00’de Duran Toprak’a ait evin arka balkon kapısını açıp bir suç işlemek kastıyla içeriye girerek mülke tecavüz ettiğini açıkladı. Zanlının ayni gün tespit edilerek tutuklandığını belirten Hafız, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve ifadesinde oğluna ait köpeğin orada olduğunu bildiği için konu eve girdiğini beyan ettiğini açıkladı. Hafız, mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirterek, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Orhan Tavşan’ın tahkikat maksatları bakımından 1 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.