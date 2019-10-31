banner255
banner69
39 0
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
Siyasetçiler çarşı pazara çıkmıyor mu?
17 0
 
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
Erhan- Dümenci ikilisi şampiyonluğa sürdü
28 0
Acapulco Sports Park büyülüyor
Acapulco Sports Park büyülüyor
113 0
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
Okul önündeki kaldırım park yeri mi?
18 0
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
17 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
217 0
banner82

Hırsızlığı kamera görüntüleriyle tespit edildi

banner27

Belça Süpermarket’ten rimel, viski ve peynir çaldığı kamera görüntülerinde tespit edilen Türkmenistan uyruklu Melike Yumayeva tutuklandı

Hırsızlığı kamera görüntüleriyle tespit edildi
banner267

Evrim KAMALI

Marketten hırsızlık yapan Türkmenistan uyruklu zanlı Melike Yumayeva tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ömer Savran, olguları aktardı. Polis, zanlı Melike Yumayeva’nın 25 Ekim 2019 tarihinde saat 19.15 raddelerinde Küçük Kaymaklı’daki Belça Süpermarket’ten iki rimel, bir şişe viski ve vonk marka peynir sirkat ettiğini belirtti. Polis, aranan emareler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının iki gün tutuklu kalmasına emir verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.