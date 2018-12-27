banner237
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
Yola düşen sandalye zincirleme kazaya neden oldu
51 0
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
2018 Mutluluk Raporu'na göre dünyanın en mutlu ülkeleri
20 0
Çangar, 2019’a da damga vuracak
Çangar, 2019’a da damga vuracak
106 0
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
TOSFED gecesine, KKTOK damgası
24 0
Böyle duyarsızlık olmaz
Böyle duyarsızlık olmaz
35 0
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
“Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi için geri sayım başladı
23 0
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
“54 senedir kardeşim gelecek diye bekledim”
40 0
“Vatanı her zaman koruyacağız”
“Vatanı her zaman koruyacağız”
9 0
banner82

Hırsızlar kamera görüntüleriyle yakalandı

banner27

Girne’deki Akay Optik’ten gözlük, saat ve çakmak çalan Ahmet Muhammad, Abdullah Malik ve Faisal Muhammad, kamera görüntülerinden tespit edilerek yakalandı

banner210
Hırsızlar kamera görüntüleriyle yakalandı
banner215

 

Evrim KAMALI

Girne’de Akay Optik isimli işyerinden 4 gözlük, bir çakmak ve bir kol saati çalan zanlılar Ahmet Muhammad, Abdullah Malik ve Faisal Muhammad kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı. Zanlılar dün Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli Polis Memuru, 24 Aralık tarihinde Girne’de faaliyet gösteren Akay Optik isimli mağazadan 4 adet ray-ban marka güneş gözlüğü, 1 adet saat ve 1 adet çakmak çalındığını,yürütülen ileri soruşturmada zanlıların kameralardan tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, iki zanlının Girne’de bir zanlının ise Lefkoşa’da yakalandığını, üzerlerinde yapılan aramada Abdullah Malik’te gözlük, Faisal Muhammad’da ise zippo marka çakmak ve kol saatinin bulunduğunu belirtti.  Çalınan üç gözlüğün henüz bulunamadığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlılar ise suçlamaları kabul ederken, olay esnasında sarhoş olduklarını öne sürdü.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.