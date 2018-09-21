banner107
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
İnsanların merak ettiği en ilginç sorular
24 0
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
400 sürüngenle birlikte yaşıyor
72 0
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
Leymosun Derbisi Maunacılar'ın
264 0
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
Voleybol Federasyonu Oscarları dağıtıldı
11 0
En acayip Türk batıl inançları
En acayip Türk batıl inançları
66 0
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
Hamitköy'e sezon öncesi dopingi
167 0
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
Dünyanın en mutsuz ülkeleri!
75 0
Yaşlı ve sevimli bebekler
Yaşlı ve sevimli bebekler
21 0
banner82
banner147

Hırsız, ev sahibine yakalandı

banner27

Kermiya bir evin kilitli mutfak kapısını zorlayarak açmaya çalıştığı esnada ev sahibi tarafından fark edilen Jamin Sani Galadima, kaçamadan yakalandı

Hırsız, ev sahibine yakalandı
banner192

 

Evrim KAMALI

Kermiya’da bir evin balkon kapaısından içeri girmeye çalışırken suçüstü yakalanan zanlı Jamin Sani Galadima tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis zanlı Jamin Sani Galadima’nın 19 Eylül tarihinde saat 21.50 raddelerinde Kermiya bölgesinde ikamet eden 79 yaşındaki Ş.Ö’ye ait ikametgahın kuzey kısmında bulunan kilitli mutfak kapısını zorlayarak açmaya çalıştığı esnada ev sahibi tarafından farkedilmesi sonucu olay mahalline çağrılan polis ekipleri tarafından tespit edilerek suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan zanlının ilerde görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 2 gün ispati vücut etmesi ve 30 bin TL nakit teminata yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Teminat şartlarını yerine getirmeyen zanlı getirinceye değin cezaevine gönderildi.

 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.