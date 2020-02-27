Hikmet Köksal yaşamını yitirdi

Köksal’ın cenazesi dün İstanbul’da 1’inci Ordu Komutanlığı’nda askeri törenden sonra, Selimiye Cami’nde kılınan öğle namazına müteakip Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.
TMT Mücahitler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile GK Komutanlığı’na ve silah arkadaşlarına, tüm aile bireylerine başsağlığı diledi.
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