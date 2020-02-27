Hikmet Köksal yaşamını yitirdi

KKTC Güvenlik Kuvvetleri ve TSK Kara Kuvvetleri eski Komutanı E. Orgeneral Hikmet Köksal, solunum yetmezliğinden önceki gün yaşamını yitirdi.



Köksal’ın cenazesi dün İstanbul’da 1’inci Ordu Komutanlığı’nda askeri törenden sonra, Selimiye Cami’nde kılınan öğle namazına müteakip Küçükyalı Mezarlığı’na defnedildi.

TMT Mücahitler Derneği, Türk Silahlı Kuvvetleri ile GK Komutanlığı’na ve silah arkadaşlarına, tüm aile bireylerine başsağlığı diledi.

