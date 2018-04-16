Hiç uslanmadı

Denetimli Serbestlik Yasası’nı bir hafta önce tamamlayan Shedrack Nancwat Weyep, yine uyuşturucuyla yakalandı

Gamze PİR BAYKUR

Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanan ve 1 hafta önce tamamlayan Shedrack Nancwat Weyep yine uyuşturucudan yakalandı. Mağusa’da önceki gece trafik ekipleri tarafından alıkonularak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürülen zanlı Weyep’in çantasından 500 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde çıktı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan dolayı dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Weyep aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

ÇANTASINDAN 500 MLGR ÇIKTI…

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, zanlı Shedrack Nancwat Weyep’in 14 Nisan tarihinde Mağusa’da trafik ekipleri tarafından alıkonularak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirildiğini söyledi. Zanlının çantasında yapılan aramada yaklaşık 500 mlgr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu belirten Türe, zanlının Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandığını ve 1 hafta önce ise tamamladığını ancak yine tasarrufunda uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yakalandığını açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer, zanlı Shedrack Nancwat Weyep’in tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.