Hiç uslanmadı

Girne’de alkollü araç kullanırken iki gence yaya geçidinde çarparak olay yerinden kaçan 45 yaşındaki Şaban Aygın dün mahkemeye çıkarılırken, benzeri suçlardan daha önce de vukuatı olduğu için cezaevine gönderildi

Evrim KAMALI

Girne’de biri 16 diğeri 15 yaşındaki iki gence çarpıp olaydan sonra tutuklanan Şaban Aygın dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Girne Trafik Şubesi’nde görevli polis memuru, 5 Ocak akşam saat 22.20 sıralarında Girne Naci Talat Caddesi’nde 183 promil alkollü bir şekilde seyreden 45 yaşındaki Şaban Aygın’ın, yaya geçidinde 15 yaşındaki Derin Hürdeniz ile 16 yaşındaki Ata Necati Taşkın’a çarpıp olay yerinden kaçtığını söyledi. Kaza sonucu yaralanan Derin Hürdeniz ve Ata Necati Taşkın’ın Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldığını ifade eden polis, LU 444 plakalı aracı ile kaza mahallinden kaçan zanlının Çatalköy’de tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Polis, zanlının kazadan 25 dakika sonra tutuklandığını ve ilk ifadesinde olayı hatırlamadığını söylediğini aktardı. Hürdeniz’in diz bağlarında sorun olduğunu, kalıcı hasar olabileceğini kaydeden polis, iki gence çarpıp kaçan zanlının benzer vukuatı ve birçok trafik suçu olduğunu açıkladı.Polis, kaza ile ilgili görgü tanıkları, kamera görüntüleri bulunduğunu belirten polis, zanlının 2012 yılında da kaza yaptığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti. Zanlının 7 tane aşırı süratten dolayı kaydı olduğunu ifade eden polis, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, aktarılan olguları değerlendirerek, zanlının benzer suçları olmasını dikkate alıp 20 günü aşmayacak bir süre ile cezaevinde beklemesine emir verdi.