Hiç tanımadığı kadını 8 yerinden bıçakladı

Girne’de 17 yaşındaki genç kız, elinde bıçakla evden çıkarak, sokaktan geçen hiç tanımadığı 49 yaşındaki Filipinli bir kadını sırtından 8 kez bıçakladı

Evrim KAMALI

Girne 13 Şubat Sokak üzerinde dün sabah saatlerinde akıllara durgunluk verecek bir olay yaşandı.17 yaşındaki genç kız elinde bıçakla evden çıkarak, sokaktan geçen hiç tanımadığı 49 yaşındaki Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 8 kez bıçakladı. Suçüstü tutuklanan genç kız, sabah saatlerinde önce doktor kontrolünden geçirildi ardından Sosyal Hizmetler ve annesinin de hazır bulunduğu Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Metin Düzener, zanlı T.K.’nin “Adam öldürmeye teşebbüs”, “Ağır yaralama” ve “Kanunsuz bıçak taşıma” suçlarından tutuklandığını anlattı. Polis çavuşu Metin Düzener, zanlının 30 Ekim saat 08.05 sıralarında 13 Şubat Caddesi üzerinde yoldan geçen ve hiç tanımadığı Elmeryy Sanchez isimli kadını sırtından 8 defa bıçakladığını söyledi. Yaralı kadının olay yerine çağrılan ambulansla, önce Girne Akçiçek Hastanesi ardında ise Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiğini kaydeden Düzener, zanlının olay yerinde elinde bıçakla suçüstü yakalandığını kaydetti. Yüzünün tırnak izleri ile dolu olduğunu sorgusunda bilmediği yönünde ifade verdiğini belirten polis çavuşu, yüzündeki yaralar ile ilgili doktor raporu temin edildiğini belirtti. Soruşturmanın henüz çok yeni olduğunu, Filipinli kadının ameliyata alındığını kaydeden Düzener, zanlının Barış Ruh Hastanesi’nden geçirileceğini ifade ederek 3 gün tutukluluk talebinde bulundu.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, olayın ciddiyetine dikkati çekerek soruşturmanın henüz çok yeni olduğuna vurgu yaparak T.K.’nin 3 gün tutuklu kalmasına karar verdi. Dündar, ayrıca zanlının doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.