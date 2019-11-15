Hiç akıllanmadı

Çağlayan bölgesinde şüpheli görülen araçlarında yapılan aramada yanlarında uyuşturucu madde bulunan Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer mahkemeye çıkarılırken, Kahraman’ın daha önce uyuşturucudan mahkûm olduğu bildirildi

Evrim KAMALI

Çağlayan bölgesinde şüpheli görülen araçta yapılan aramada 366 miligram uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan zanlılar Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, 11 Kasım 2019 tarihinde Çağlayan’da zanlılar Salih Kahraman ve Raif Yıldırımer’in araçta şüpheli görüldüklerini ve polis tarafından yapılan aramada şoför koltuğunda 366 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu madde bulunarak, emare alındığını anlattı. Polis, zanlı Raif Yıldırımer’in gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, daha önce uyuşturucu suçundan mahkûm olan Kahraman’ın tutuklu, zanlı Yıldırımer’in tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 100’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması zanlı Salih Kahraman’ın 7500 TL zanlı Raif Yıldırımer’in ise 4 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi