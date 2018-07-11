Hermane, Hebatit-B hastası çıktı

Ercan’dan sahte pasaportla Türkiye’ye giden ancak muhaceret işlemleri sırasında polis tarafından fark edilerek KKTC’ye geri gönderilen Fazel Dany Hermane’nin, Hepatit-B hastası olduğu ortaya çıktı

Evrim KAMALI

KKTC muhaceretini sahte pasaport ile atlatıp Türkiye’ye giden ancak polisin fark etmesi üzerine KKTC’ye geri gönderilerek gözlatına alınan zanlı Fazel Dany Hermane, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklu yargılanmasına karar verilen zanlının Hepatit-B hastası olduğu ortaya çıktı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Fazel Dany Hermane’nin 6 Temmuz tarihinde başkası adına düzenlenmiş Fransa pasaportu ile KKTC' den çıkış yapıp TC'ye gittiğini söyledi. Polis zanlının TC polisi tarafından pasaportun sahte olduğunun anlaşılması üzerine 7 Temmuz tarihinde ülkemize geri gönderildiğini ve tutuklandığını söyledi. Yapılan soruşturmada zanlının sahte pasaportla bir kez Lokmacı bir kez de Metehan sınır kapılarından ülkeye giriş çıkış yaptığının belirlendiğini ifade etti. Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, KKTC’de turist olarak bulunduğunu belirten polis, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 2 ayı geçmeyecek bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi. Mahkemede söz hakkı lan zanlı ise Hepatit-B hastası olduğunu, gerektiği halde doktora götürülmeyi talep etti.