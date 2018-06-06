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Her yerden uyuşturucu çıktı

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Mağusa’da Gökhan Doğan’ın tasarrufunda uyuşturucu tespit edilirken, evine yapılan baskında Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş’ın üzerinde ve yatak odasında toplam 18 gram bonzai ile bir adet Extacy hap ele geçirildi

Her yerden uyuşturucu çıktı
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Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi ekipleri aldıkları ihbar üzerine bir eve düzenledikleri operasyon sonucu 18 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 1 adet hap bulundu. Konu maddeleri tasarruf eden 4 kişi ise tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

HER YERDE UYUŞTURUCU...

Meselenin tahkikat memuru Hüseyin Özdesoy, 4 Haziran tarihinde alınan bir bilgide zanlı Gökhan Doğan’ın tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğu ve zanlı Doğan’ın İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 9 numaralı dairesinde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Akabinde ayni gün konu eve gidildiğini belirten Özdesoy, zanlı Doğan ile zanlı Alev Çıngı’nın yatak odasında, zanlı Fehim Özuğurlu’nun salonda ve zanlı Özge Özlütıraş’ın ise tuvalette tespit edilerek alıkonulduklarını söyledi. Özdesoy, zanlı Özuğurlu’nun üzerinde yapılan aramada giydiği pantolonun cebinde kağıda sarılı 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu, zanlı Doğan ve Çıngı’nın bulundukları yatak odasında yapılan aramada kağıt parçalarına sarılı toplam 17  gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Özdesoy, ayrıca zanlı Özlütıraş’ın yatak odasında yapılan aramada ise zanlı Özlütıraş’a ait cüzdan içerisine 1adet Extacy türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Özdesoy, her 4 zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Gökhan Doğan, Fehim Özuğurlu, Alev Çıngı ve Özge Özlütıraş’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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