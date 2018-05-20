Her tarafından uyuşturucu çıktı

Mağusa’da polisin trafik kontrolleri sırasında alkollü araç sürdüğü tespit edilen Samson Omaniyi Ademayegon’un şortunda 10 gram, iç çamaşırında 25 gram, aracında ise bir gram hintkeneviri türü uyuşturucu ele geçirildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa Trafik Şubesi ekiplerinin rutin olarak yaptığı trafik kontrolleri sırasında alkollü araç sürdüğü tespit edilen Samson Omaniyi Ademayegon tutuklanarak Mağusa Polis Müdürlüğü’ne götürüldü. Müdürlükte Ademayegon’un üzerinde yapılan aramada uyuşturucu çıkması üzerine Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’ne bilgi verildi ve Ademayegon narkotik ekipleri tarafından tutuklandı. Üzerinde toplam 35 gr, aracında ise 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduran ve tutuklanan zanlı Ademayegon’un, aracında yolcu olarak bulunan arkadaşı Sevda Bektaş da tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Ademayegon ile Bektaş aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Zanlı Samson Omaniyi Ademayegon 4 Mayıs 2018 tarihinde yine uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklanmış ve 11 Mayıs 2018 tarihinde teminata bağlanarak serbest bırakılmıştı.

Meselenin tahkikat memuru Hasan Selvili, 19 Mayıs tarihinde saat 01:30’da Mağusa Trafik Şubesi ekiplerinin rutin olarak yaptıkları trafik kontrolünde zanlı Samson Omaniyi Ademayegon’un kullanmakta olduğu ve zanlı Sevda Bektaş’ın ise yolcu olarak bulunduğu kiralık aracı kontrol amaçlı durdurduklarını söyledi. Akabinde yapılan kontrolde zanlı Ademayegon’un alkol etkisi altında konu aracı kullandığının tespit edilmesi üzerine zanlı Ademayegon’un Mağusa Polis Müdürlüğü’ne getirildiğini belirten Selvili, zanlı Ademayegon’un üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun cebinde ayrı ayrı 5 adet kağıt parçasına sarılı 10 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak Narkotik Şubeye bilgi verildiğini açıkladı. Selvili, akabinde narkotik ekipleri tarafından zanlı Ademayegon’un kullanımındaki araçta yapılan aramada 1 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu, yine zanlı Ademayegon’un üzerinde yapılan aramada ise giymekte olduğu iç çamaşırı içerisinde naylona sarılı zulalanmış şekilde 25 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Selvili, her iki zanlının da 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlı Samson Omaniyi Ademayegon ve Sevda Bektaş’ın tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.