banner107
Karting heyecanı başlıyor
Karting heyecanı başlıyor
24 0
Burcunuza göre ideal yaz tatili
Burcunuza göre ideal yaz tatili
75 0
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
Kıbrıs’ın ilk siyasi el kitabı ve sözlüğü yayımlandı
27 0
YDÜ ile PGM işbirliği
YDÜ ile PGM işbirliği
66 0
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
Deniz Fahri, Ege Rallisi’nde üçüncü oldu
40 0
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
Ardahan’da zirve Doğa Koyuncu’nun
54 0
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
Pulyacılar, Karaşahin'e emanet
496 0
Retro’da eğlence tam gaz
Retro’da eğlence tam gaz
52 0
banner82
banner147

Hem Türkiye’de hem ülkemizde suç işledi

banner27

Türkiye’de Posta Dairesi’nde çalıştığı dönemde bir kişinin zimmetine para geçirmesine göz yummakla 6 yıl 5 ay hapis cezası çarptırılan Dursen Göztepe, KKTC’de ise sirkat suçundan halen askıda davası bulunması nedeniyle mahkemeye çıkarıldı

Hem Türkiye’de hem ülkemizde suç işledi
banner137

Evrim KAMALI

Türkiye ve KKTC’de suç işleyen zanlı Dursen Göztepe Türkiye’nin iade talebi üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı. Gümüşssoy, zanlı Dursen Göztepe’nin Türkiye’de Posta Dairesi’nde çalıştığı dönemde Asuman Aydın’ın zimmetine para geçirmesine göz yummakla 6 yıl 5 ay hapis cezası çarptırıldığını söyledi. Polis zanlının KKTC’de ise sirkat suçundan halen askıda davası bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Fahri Gümüşsoy, zanlının TC ile KKTC arasında Suçluların İadesi Yasası kapsamında iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, iade işlemlerinin gerçekleşe bilmesiiçin zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.


 

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.