Hem Türkiye’de hem ülkemizde suç işledi

Türkiye’de Posta Dairesi’nde çalıştığı dönemde bir kişinin zimmetine para geçirmesine göz yummakla 6 yıl 5 ay hapis cezası çarptırılan Dursen Göztepe, KKTC’de ise sirkat suçundan halen askıda davası bulunması nedeniyle mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Türkiye ve KKTC’de suç işleyen zanlı Dursen Göztepe Türkiye’nin iade talebi üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fahri Gümüşsoy olayla ilgili bulguları aktardı. Gümüşssoy, zanlı Dursen Göztepe’nin Türkiye’de Posta Dairesi’nde çalıştığı dönemde Asuman Aydın’ın zimmetine para geçirmesine göz yummakla 6 yıl 5 ay hapis cezası çarptırıldığını söyledi. Polis zanlının KKTC’de ise sirkat suçundan halen askıda davası bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Fahri Gümüşsoy, zanlının TC ile KKTC arasında Suçluların İadesi Yasası kapsamında iade işlemlerinin tamamlanabilmesi için 20 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, iade işlemlerinin gerçekleşe bilmesiiçin zanlının 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde tutuklu beklemesine emir verdi.



