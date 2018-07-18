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Hem torbacı, hem satıcı yakalandı

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Polis, Lefkoşa’da iki kişinin üzerinde yaptığı aramada 20 gram hintkeneviri, 3 gram kokain, 1 gram eroin ve 1 gram sentetik cannabinoid türü uyuşturucu buldu. Zanlılara uyuşturucuları satan kişi de yakalandı

Hem torbacı, hem satıcı yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da düzenlenen operasyonda dört tür uyuşturucu madde ile yakalanan Mehmet Ali Ulçay, Zümrüt Toplu ile onlara uyuşturucu maddeleri verdiği belirtilen Ömer Zateroğlu tutuklanarak dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik Şube’de görevli polis, 16 temmuz saat 22.00’da Sosyal Konutlar Kermiya adresinde kalan Mehmet Ali Ulçay ile Zümrüt Toplu’nun üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, 3 gram ağırlığında kokain, 1 gram ağırlığında eroin , 1 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu,uyuşturucu geliri olduğuna inanılan 80 Euro ile 2 bin 695 TL ve bir adet hassas terazi bulunduğunu söyledi. Polis, zanlı Ulçay’ın evinde yapılan aramada ise yatak odasında bir adet eski ağızdan dolma gubur olarak bilinen antika silah ve 4 adet uyuşturucu içerikli suboxon marka ilaç bulunduğunu aktardı. Tutuklanan zanlılar ifadelerinde uyuşturucu maddeleri zanlı Ömer Zateroğulları’ndan aldıklarını söylediklerini kaydeden polis, zanlı Ulçay’ın eroini ise Güzelyurt’ta bir şahıstan aldığını beyan ettiğini söylediğini aktardı. Söz konusu şahsın şu anda cezaevine olduğunu kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç, her üç zanlının da 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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