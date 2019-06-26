Haydarpaşa Ticaret Lisesi'nde yangın korkuttu

Lefkoşa’da Haydarpaşa Ticaret Lisesi içerisinde lojman olarak kullanılmakta olan binada buzdolabının kısa devre yapması sonucu bu sabah çıkan yangında buzdolabı, bir adet klimanın iç ünitesi yanarak zarar görürken bina içerisinde bulunan eşyalar ve duvarlar islenerek zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

UYUŞTURUCU

Güzelyurt’ta H.Y.’nin (E-25) evinde dün polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Zanlı tutuklandı.

BİR KİŞİ BALKONDAN İTEN ZANLI TUTUKLANDI

Gazimağusa’da A.N.O. (E-20), 22 Haziran’da aralarında çıkan tartışma sonucunda Tamunoemui Sokipreye Alaye’yi balkonda bulundukları sırada itmesi sonucu yaklaşık 1,5 metre yükseklikten düşerek kalça kemiğinin kırılmasına sebep oldu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine A.N.O. tespit edilerek tutuklandı,